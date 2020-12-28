Хроніка коронавірусу на 28 грудня: Україна опинилася на 15-му місці у світі за поширенням COVID-19

Карина Бондаренко Світ 05:35, 28.12.2020 Оновлено: 01:56, 29.12.2020

Станом на понеділок, 28 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 81 млн осіб. За минулий день виявлено 433 001 нових інфікованих.

Усього від хвороби померло понад 1,7 млн пацієнтів, а одужало – 57,2 млн. Найбільше хворих на COVID-19 учора зафіксували у США – 127 тис., Великобританії – 30 тис. і Росії – 28 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус у світі
Worldometers
Поширення вірусу
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні на COVID-19 захворіло 1 030 374 особи. Померло 17 849 пацієнтів, одужало – 665 729.

  • У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,5 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (більш як 7,4 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 16-й рядок.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що з початком пандемії COVID-19 влада забезпечила роботою всіх інфекціоністів України.

Головне за 28 грудня:

  • В Італії випадково знайшли ще одну мутацію коронавірусу, схожу на виявлену раніше у Великобританії.

  • Максим Степанов стверджує, що в Україні достатньо ліжок з киснем, близько 22 тисяч – вільні.

  • Медики в Італії виявили штам коронавірусу COVID-19, який дуже схожий на той, що зараз активно поширюється в Великобританії. Водночас фахівці виявили, що цей "італійський" коронавірус присутній на Апеннінах із серпня 2020 року.

  • Уряд Оману ухвалив рішення щодо відкриття з 29 грудня сухопутних, повітряних і морських кордонів. Для в'їзду до країни необхідно буде пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття до країни.

  • У Великобританії за останню добу зафіксували 41 385 нових випадків захворювання на COVID-19, що стало рекордом з початку пандемії.

  • У Швейцарії військові будуть задіяні в доставці вакцин від коронавірусу. Після отримання вантажів вакцини на кордоні військовослужбовці відвезуть їх на спеціальні склади, місця розташування яких з міркувань безпеки тримаються в секреті.

  • Вісім співробітників будинку престарілих на півночі Німеччини помилково отримали п'ятикратну дозу вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу.

  • Україна залучить приватні логістичні компанії для транспортування і тривалого зберігання вакцини від COVID-19 за умов наднизьких температур. Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

  • Глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове заявила на брифінгу в понеділок, що коронавірус продовжує мутувати. Вона назвала мутацію природним процесом і зазначила, що на самому вірусі це особливо не позначається.

  • У Словаччині дозволили представникам влади, які заразилися COVID-19, працювати в офісах. У МОЗ країни уточнили, що така практика можлива лише якщо цього вимагають державні інтереси або необхідно оперативно ухвалити рішення виняткової важливості.

  • Компанія Novavax перейшла до фінальної стадії випробувань своєї вакцини від коронавірусу в США.

  • В Італії заразилися COVID-19 майже 90 тисяч медиків з яких 273 померли. Фахівці обговорюють можливість введення обов'язкової вакцинації для працівників медустанов.

  • Влада китайського міста Ухань почали вакцинацію населення від коронавірусу COVID-19. Про це повідомив заступник центру з контролю і профілактики захворювань Хе Чжен'юй.

  • До кінця 2021 року в Україні необхідно вакцинувати 30-35 мільйонів осіб, щоб подолати пандемію COVID-19 в країні. Про це заявив академік Національної академії наук України, директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Сергій Комісаренко.

  • Задля запобігання спалаху COVID-19, особливо після новорічних і різдвяних свят, в Україні запроваджено певні правила, зокрема, для розважальних заходів. Міністерство охорони здоров’я нагадало про них в інфографіці:

  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив про збільшення ймовірності передачі COVID-19 після мутації. Він назвав місце і розповів, як цьому запобігти.

  • У Нідерландах виявили 11 випадків зараження британським штамом коронавірусу.

  • Влада Туреччини ухвалила рішення ввести в країні локдаун із 31 грудня до 5 січня, проте іноземних туристів його заборони не стосуватимуться.

  • На Херсонщині готуються до зростання кількості хворих на коронавірус із 8 січня і просять жителів убезпечити себе від травм на новорічні свята, оскільки дві міські лікарні обласного центру перепрофільовано для лікування хворих на COVID-19. Про це заявив на брифінгу директор Департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передає "Укрінформ".

  • Україна веде переговори про отримання вакцини від COVID-19 з усіма виробниками, крім Росії. Відповідну заяву озвучив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

  • Українців у Польщі вакцинуватимуть проти коронавірусу, повідомляє Bankier. За словами глави канцелярії уряду країни Міхала Дворчіка, кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може отримати щеплення.

"Тут нема обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть безплатно отримати вакцину", – сказав він.

  • Академік НАН Сергій Комісаренко розповів про тяжкі наслідки в людей, які перехворіли на COVID-19.

  • У Китаї заарештували громадську журналістку Чжан Чжань за висвітлення інформації щодо спалаху коронавірусу в Ухані. Її засудили до чотирьох років тюремного ув'язнення.

  • У ВООЗ наполягли на масковому режимі для тих, хто перехворів на COVID-19.

  • В Індонезії з 1 до 14 січня вводять обмеження для туристів – усі міжнародні рейси будуть закриті в цей період. Це пов'язано з появою нового штаму коронавірусу з Британії.

  • У Німеччині підтверджена кількість загиблих від коронавірусу перевищила 30 тисяч осіб. Про це свідчать дані німецького Інституту Роберта Коха, пише AP. Зазначається, що за останні 24 години в країні було зареєстровано ще 348 смертей, а загалом – 30 126.

  • Перший випадок британського штаму коронавірусу виявлено у Фінляндії, в прикордонному з російським Виборгом у районі Кюменлааксо. Про це пише газета Kouvolan Sanomat.

  • Постачання вакцини китайського виробництва проти коронавірусу нового типу в Туреччину було відкладено на "один або два дні". Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа, пише ЄП із посиланням на Anadolu.

  • Компанія Pfizer на один день затримала доставку нової партії вакцини від коронавірусу в Іспанію через труднощі логістичного характеру, повідомляє Reuters. Причиною став інцидент, пов'язаний із дотриманням температурного режиму під час процесу завантаження й транспортування препарату.

  • У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що різке зниження показників захворюваності на COVID-19 та охоплення населення ПЛР-тестуванням пояснюється введенням в Україні нового методу експрес-перевірки на антиген.

  • У НАН заявили про можливе існування перехресного імунітету до коронавірусу.

  • У бельгійському місті Мол 23 особи, які проживали в будинку для літніх людей, померли від коронавірусу після візиту Санта-Клауса.

  • Академік Сергій Комісаренко заявив, що поширений в Україні штам коронавірусу не такий контагіозний (заразний), як віруси в інших країнах на заході Європи.

  • Великобританія з 4 січня планує почати випуск вакцини від COVID-19 Оксфордського університету, передає "Інтерфакс Україна".

  • В Європі популярні гірськолижні курорти почали закривати через коронавірус: у деяких країнах через карантин, у деяких навпаки – через велику кількість туристів. Зокрема, йдеться про курорти в Австрії, Польщі та Туреччині.

  • Колективний імунітет до коронавірусної хвороби в Україні, як і в інших країнах, ще не виробився. За словами лікарки-імунологині, докторки медичних наук Алли Волохи, для цього має перехворіти не менш ніж половина населення.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що суворий карантин із 8 до 24 січня в Україні не будуть скасовувати. Адже після свят у країні може відбутися стрибок захворюваності на коронавірус, а також очікується сезонна епідемія грипу.

  • Академік НАН Сергій Комісаренко припустив, що однією з причин зменшення щоденної кількості хворих на коронавірус в Україні може бути завершення першої хвилі поширення інфекції.

  • За минулу добу, 27 грудня, коронавірусом у Києві заразилася 851 особа. У Київській області зафіксували 283 нових заражених.

  • Станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 030 374 випадки коронавірусної інфекції. З них 4385виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього. Від COVID-19 у країні померли вже 17 849 осіб (+75 за добу), а 665 729 пацієнтів (+7191 за добу) повністю перемогли хворобу.

  • У Норвегії у двох жителів виявили новий штам британського коронавірусу в різних регіонах країни, повідомляє Reuters. Також зараження мутантом уперше підтвердили в Йорданії та Південній Кореї.

  • У США трирічний хлопчик Кольт Перрі переніс інсульт через коронавірусну інфекцію. Дитині довелося зробити операцію на головному мозку.

  • Україна опинилася на 15-му місці у світі за поширенням COVID-19, за останню добу в країні заразилися 6113 осіб. Про це свідчать дані Worldometers.

  • Головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що країна зможе виконати вимогу виробників вакцини про дуже низькі температури під час транспортування й зберігання. Для цього необхідно залучення потужностей приватних логістичних фармацевтичних компаній.

  • У Польщі ввели жорсткі карантинні обмеження, які, крім іншого, забороняють вільне пересування на Новий рік. Локдаун діятиме з 28 грудня до 17 січня. Крім пересування, буде заборонено працювати торговельним центрам, кафе і ресторанам, також вводяться обмеження в громадському транспорті.

  • У Москві протягом доби від коронавірусу померли ще 76 осіб. Загальна кількість летальних випадків досягла 10 989, повідомляє оперативний штаб.

Коментувати
Світ

Дивіться також

У Харкові хворого дідуся намагалися силоміць "викинути" з маршрутки. Відео

Зеленський звільнив генерала Кривоноса з РНБО

Кулеба назвав російську вакцину від COVID-19 гібридною зброєю проти України

Прем’єрство Тимошенко стає питанням виживання країни та людей, – експерт

Із січня сфера послуг переходить на українську мову, на незгодних чекають великі штрафи: у чому суть нових правил