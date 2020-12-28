Хроника коронавируса на 28 декабря: Украина оказалась на 15-м месте в мире по распространению COVID-19
По состоянию на понедельник, 28 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 81 млн человек. За минувший день выявлены 433 001 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 57,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 127 тыс., Великобритании – 30 тыс. и России – 28 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. Умерли 17 849 пациентов, выздоровели – 665 729.
В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,5 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (более 7,4 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.
Президент Владимир Зеленский заявил, что с началом пандемии COVID-19 власть обеспечила работой всех инфекционистов Украины.
Главное за 28 декабря:
В Италии случайно нашли еще одну мутацию коронавируса, похожую на выявленную ранее в Великобритании.
Максим Степанов утверждает, что в Украине достаточно коек с кислородом, около 22 тысяч – свободные.
Медики в Италии обнаружили штамм коронавируса COVID-19 очень похож на тот, который сейчас активно распространяется в Великобритании. При этом специалисты обнаружили, что этот "итальянский" коронавирус присутствует на Апеннинах с августа 2020 года.
Правительство Омана приняло решение об открытии с 29 декабря сухопутных, воздушных и морских границ. Для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.
В Великобритании за последние сутки зафиксировали 41 385 новых случаев заболевания COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии.
В Швейцарии военные будут задействованы в доставке вакцин от коронавируса. После получения грузов вакцины на границе военнослужащие отвезут их на специальные склады, месторасположения которых из соображений безопасности держатся в секрете.
Восемь сотрудников дома престарелых на севере Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.
Украина привлечет частные логистические компании для транспортировки и длительного хранения вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила на брифинге в понедельник, что коронавирус продолжает мутировать. Она назвала мутацию естественным процессом и отметила, что на самом вирусе это особенно не сказывается.
В Словакии разрешили заразившимся коронавирусом представителям власти работать в офисах. В Минздраве страны уточнили, что такая практика возможна только если этого требуют государственные интересы или необходимо оперативно принять решение исключительной важности.
Компания Novavax перешла к финальной стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в США.
В Италии заразились COVID-19 почти 90 тысяч медиков из которых 273 умерли. Специалисты обсуждают возможность введения обязательной вакцинации для сотрудников медучреждений.
Власти китайского города Ухань начали вакцинацию населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель центра по контролю и профилактике заболеваний Хэ Чжэнъюй.
До конца 2021 года в Украине необходимо провакцинировать 30-35 миллионов человек, чтобы преодолеть пандемию COVID-19 в стране. Об этом заявил академик Национальной академии наук Украины, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комиссаренко.
Для предупреждения вспышки COVID-19, особенно после новогодних и рождественских праздников, в Украине введены определенные правила, в частности для развлекательных мероприятий. Министерсво здравоохранения напомнило о них в инфографике:
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил об увеличении вероятности передачи COVID-19 после мутации. Он назвал место и рассказал, как это предотвратить.
В Нидерландах выявили 11 случаев заражения британским штаммом коронавируса.
Власти Турции приняли решение ввести в стране локдаун с 31 декабря по 5 января, однако иностранных туристов его запреты не коснутся.
На Херсонщине готовятся к росту количества больных коронавирусом с 8 января и просят жителей обезопасить себя от травм на новогодние праздники, поскольку две городские больницы областного центра перепрофилированы для лечения больных COVID-19. Об этом заявил на брифинге директор Департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко, передает "Укринформ".
Украина ведет переговоры о получении вакцины от COVID-19 со всеми производителями, кроме России. Соответствующее заявление озвучил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Украинцев в Польше будут вакцинировать против коронавируса, сообщает Bankier. По словам главы канцелярии правительства страны Михала Дворчика, каждый человек, легально проживающего на территории Республики Польша, если это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может получить прививки.
"Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут бесплатно получить вакцину", – сказал он.
Академик НАН Сергей Комиссаренко рассказал о тяжелых последствиях у людей, переболевших COVID-19.
В Китае арестовали общественную журналистку Чжан Чжань за освещение информации относительно вспышки коронавируса в Ухане. Ее приговорили к четырем годам тюремного заключения.
В ВОЗ настояли на масочном режиме для переболевших COVID-19.
В Индонезии с 1 по 14 января вводят ограничения для туристов – все международные рейсы будут закрыты в этот период. Это связано с появлением нового штамма коронавируса из Британии.
В Германии подтвержденное число погибших от коронавируса превысило 30 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные немецкого Института Роберта Коха, пишет AP. Отмечается, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано еще 348 смертей, а в целом – 30 126.
Первый случай британского штамма коронавируса выявлен в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо. Об этом пишет газета Kouvolan Sanomat.
Поставка вакцины китайского производства против коронавируса нового типа в Турцию была отложена на "один или два дня". Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет "ЕП" со ссылкой на Anadolu.
Компания Pfizer на один день задержала доставку новой партии вакцины от коронавируса в Испанию в связи с трудностями логистического характера, сообщает Reuters. Причиной стал инцидент, связанный с соблюдением температурного режима во время процесса загрузки и транспортировки препарата.
В Министерстве здравоохранения объяснили, что резкое снижение показателей заболеваемости COVID-19 и охвата населения ПЦР-тестированием объясняется введением в Украине нового метода экспресс-проверки на антиген.
В НАН заявили о возможном существовании перекрестного иммунитета к коронавирусу.
В бельгийском городе Мол 23 человека, которые проживали в доме престарелых, умерли от коронавируса после визита Санта-Клауса.
Академик Сергей Комиссаренко заявил, что распространенный в Украине штамм коронавируса не такой контагиозный (заразный), как вирусы в других странах на западе Европы.
Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 Оксфордского университета, передает "Интерфакс Украина".
В Европе популярные горнолыжные курорты начали закрывать из-за коронавируса: в некоторых странах из-за карантина, в некоторых наоборот – из-за большого количества туристов. В частости, речь идет о курортах в Австрии, Польше и Турции.
Коллективный иммунитет к коронавирусной болезни в Украине, как и в других странах, еще не выработался. По словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Аллы Волохи, для этого должно переболеть не менее половины населения, уточнила она.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что строгий карантин с 8 по 24 января в Украине не будут отменять. Ведь после праздников в стране может произойти скачок заболеваемости коронавирусом, а также ожидается сезонная эпидемия гриппа.
Академик НАН Сергей Комиссаренко допустил, что одной из причин уменьшения ежедневного количества больных коронавирусом в Украине может быть завершение первой волны распространения инфекции.
За минувшие сутки, 27 декабря, коронавирусом в Киеве заразился 851 человек. В Киевской области зафиксировали 283 новых зараженных.
По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждены 1 030 374 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого. От COVID-19 в стране умерли уже 17 849 человек (+75 за сутки), а 665 729 пациентов (+7191 за сутки) полностью победили болезнь.
В Норвегии у двух жителей из разных регионов страны обнаружили новый штамм британского коронавируса, сообщает Reuters. Также заражение мутантом впервые подтвердили в Иордании и Южной Корее.
В США трехлетний мальчик Кольт Пэррим перенес инсульт из-за коронавирусной инфекции. Ребенку пришлось сделать операцию на головном мозге.
Украина оказалась на 15-м месте в мире по распространению COVID-19, за последние сутки в стране заразились 6113 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна сможет выполнить требование производителей вакцины об очень низких температурах при транспортировке и хранении. Для этого необходимо привлечение мощностей частных логистических фармацевтических компаний.
В Польше ввели жесткие карантинные ограничения, которые среди прочего запрещают свободное передвижение на Новый год. Локдаун будет действовать с 28 декабря по 17 января. Кроме передвижения, будет запрещено работать торговым центрам, кафе и ресторанам, также вводятся ограничения в общественном транспорте.
В Москве в течение суток от коронавируса скончались еще 76 человек. Общее количество летальных случаев достигло 10 989, сообщает оперативный штаб.