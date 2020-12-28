Хроника коронавируса на 28 декабря: Украина оказалась на 15-м месте в мире по распространению COVID-19

Карина Бондаренко Мир 05:35, 28.12.2020 Обновлено: 01:56, 29.12.2020

По состоянию на понедельник, 28 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 81 млн человек. За минувший день выявлены 433 001 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 57,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 127 тыс., Великобритании – 30 тыс. и России – 28 тыс.

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Коронавирус в мире
Worldometers
Распространение вируса
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. Умерли 17 849 пациентов, выздоровели – 665 729.

  • В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,5 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (более 7,4 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что с началом пандемии COVID-19 власть обеспечила работой всех инфекционистов Украины.

Главное за 28 декабря:

  • В Италии случайно нашли еще одну мутацию коронавируса, похожую на выявленную ранее в Великобритании.

  • Максим Степанов утверждает, что в Украине достаточно коек с кислородом, около 22 тысяч – свободные.

  • Медики в Италии обнаружили штамм коронавируса COVID-19 очень похож на тот, который сейчас активно распространяется в Великобритании. При этом специалисты обнаружили, что этот "итальянский" коронавирус присутствует на Апеннинах с августа 2020 года.

  • Правительство Омана приняло решение об открытии с 29 декабря сухопутных, воздушных и морских границ. Для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

  • В Великобритании за последние сутки зафиксировали 41 385 новых случаев заболевания COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии.

  • В Швейцарии военные будут задействованы в доставке вакцин от коронавируса. После получения грузов вакцины на границе военнослужащие отвезут их на специальные склады, месторасположения которых из соображений безопасности держатся в секрете.

  • Восемь сотрудников дома престарелых на севере Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.

  • Украина привлечет частные логистические компании для транспортировки и длительного хранения вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

  • Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила на брифинге в понедельник, что коронавирус продолжает мутировать. Она назвала мутацию естественным процессом и отметила, что на самом вирусе это особенно не сказывается.

  • В Словакии разрешили заразившимся коронавирусом представителям власти работать в офисах. В Минздраве страны уточнили, что такая практика возможна только если этого требуют государственные интересы или необходимо оперативно принять решение исключительной важности.

  • Компания Novavax перешла к финальной стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в США.

  • В Италии заразились COVID-19 почти 90 тысяч медиков из которых 273 умерли. Специалисты обсуждают возможность введения обязательной вакцинации для сотрудников медучреждений.

  • Власти китайского города Ухань начали вакцинацию населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель центра по контролю и профилактике заболеваний Хэ Чжэнъюй.

  • До конца 2021 года в Украине необходимо провакцинировать 30-35 миллионов человек, чтобы преодолеть пандемию COVID-19 в стране. Об этом заявил академик Национальной академии наук Украины, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комиссаренко.

  • Для предупреждения вспышки COVID-19, особенно после новогодних и рождественских праздников, в Украине введены определенные правила, в частности для развлекательных мероприятий. Министерсво здравоохранения напомнило о них в инфографике:

  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил об увеличении вероятности передачи COVID-19 после мутации. Он назвал место и рассказал, как это предотвратить.

  • В Нидерландах выявили 11 случаев заражения британским штаммом коронавируса.

  • Власти Турции приняли решение ввести в стране локдаун с 31 декабря по 5 января, однако иностранных туристов его запреты не коснутся.

  • На Херсонщине готовятся к росту количества больных коронавирусом с 8 января и просят жителей обезопасить себя от травм на новогодние праздники, поскольку две городские больницы областного центра перепрофилированы для лечения больных COVID-19. Об этом заявил на брифинге директор Департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко, передает "Укринформ".

  • Украина ведет переговоры о получении вакцины от COVID-19 со всеми производителями, кроме России. Соответствующее заявление озвучил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

  • Украинцев в Польше будут вакцинировать против коронавируса, сообщает Bankier. По словам главы канцелярии правительства страны Михала Дворчика, каждый человек, легально проживающего на территории Республики Польша, если это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может получить прививки.

"Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут бесплатно получить вакцину", – сказал он.

  • Академик НАН Сергей Комиссаренко рассказал о тяжелых последствиях у людей, переболевших COVID-19.

  • В Китае арестовали общественную журналистку Чжан Чжань за освещение информации относительно вспышки коронавируса в Ухане. Ее приговорили к четырем годам тюремного заключения.

  • В ВОЗ настояли на масочном режиме для переболевших COVID-19.

  • В Индонезии с 1 по 14 января вводят ограничения для туристов – все международные рейсы будут закрыты в этот период. Это связано с появлением нового штамма коронавируса из Британии.

  • В Германии подтвержденное число погибших от коронавируса превысило 30 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные немецкого Института Роберта Коха, пишет AP. Отмечается, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано еще 348 смертей, а в целом – 30 126.

  • Первый случай британского штамма коронавируса выявлен в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо. Об этом пишет газета Kouvolan Sanomat.

  • Поставка вакцины китайского производства против коронавируса нового типа в Турцию была отложена на "один или два дня". Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет "ЕП" со ссылкой на Anadolu.

  • Компания Pfizer на один день задержала доставку новой партии вакцины от коронавируса в Испанию в связи с трудностями логистического характера, сообщает Reuters. Причиной стал инцидент, связанный с соблюдением температурного режима во время процесса загрузки и транспортировки препарата.

  • В Министерстве здравоохранения объяснили, что резкое снижение показателей заболеваемости COVID-19 и охвата населения ПЦР-тестированием объясняется введением в Украине нового метода экспресс-проверки на антиген.

  • В НАН заявили о возможном существовании перекрестного иммунитета к коронавирусу.

  • В бельгийском городе Мол 23 человека, которые проживали в доме престарелых, умерли от коронавируса после визита Санта-Клауса.

  • Академик Сергей Комиссаренко заявил, что распространенный в Украине штамм коронавируса не такой контагиозный (заразный), как вирусы в других странах на западе Европы.

  • Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 Оксфордского университета, передает "Интерфакс Украина".

  • В Европе популярные горнолыжные курорты начали закрывать из-за коронавируса: в некоторых странах из-за карантина, в некоторых наоборот – из-за большого количества туристов. В частости, речь идет о курортах в Австрии, Польше и Турции.

  • Коллективный иммунитет к коронавирусной болезни в Украине, как и в других странах, еще не выработался. По словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Аллы Волохи, для этого должно переболеть не менее половины населения, уточнила она.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что строгий карантин с 8 по 24 января в Украине не будут отменять. Ведь после праздников в стране может произойти скачок заболеваемости коронавирусом, а также ожидается сезонная эпидемия гриппа.

  • Академик НАН Сергей Комиссаренко допустил, что одной из причин уменьшения ежедневного количества больных коронавирусом в Украине может быть завершение первой волны распространения инфекции.

  • За минувшие сутки, 27 декабря, коронавирусом в Киеве заразился 851 человек. В Киевской области зафиксировали 283 новых зараженных.

  • По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждены 1 030 374 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 385 обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого. От COVID-19 в стране умерли уже 17 849 человек (+75 за сутки), а 665 729 пациентов (+7191 за сутки) полностью победили болезнь.

  • В Норвегии у двух жителей из разных регионов страны обнаружили новый штамм британского коронавируса, сообщает Reuters. Также заражение мутантом впервые подтвердили в Иордании и Южной Корее.

  • В США трехлетний мальчик Кольт Пэррим перенес инсульт из-за коронавирусной инфекции. Ребенку пришлось сделать операцию на головном мозге.

  • Украина оказалась на 15-м месте в мире по распространению COVID-19, за последние сутки в стране заразились 6113 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

  • Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна сможет выполнить требование производителей вакцины об очень низких температурах при транспортировке и хранении. Для этого необходимо привлечение мощностей частных логистических фармацевтических компаний.

  • В Польше ввели жесткие карантинные ограничения, которые среди прочего запрещают свободное передвижение на Новый год. Локдаун будет действовать с 28 декабря по 17 января. Кроме передвижения, будет запрещено работать торговым центрам, кафе и ресторанам, также вводятся ограничения в общественном транспорте.

  • В Москве в течение суток от коронавируса скончались еще 76 человек. Общее количество летальных случаев достигло 10 989, сообщает оперативный штаб.

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