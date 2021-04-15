Байден ввів санкції проти Росії і вислав 10 дипломатів

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про введення нових санкцій проти Росії. Крім цього, з країни вирішили вислати 10 російських дипломатів. Заходи також зачепили юридичних осіб, пов'язаних із російською окупацією та репресіями в Криму.

Так у Вашингтоні вирішили покласти на РФ "витрати за дії її уряду і спецслужб" проти суверенітету й інтересів країни. Відповідний указ американський лідер підписав 15 квітня, його опубліковано на сайті Білого дому .

"Адміністрація Байдена ясно дала зрозуміти, що Сполучені Штати хочуть, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними. Ми не думаємо, що нам потрібно продовжувати рух негативною траєкторією. Однак ми також ясно дали зрозуміти – публічно і в приватному порядку – що захищатимемо наші національні інтереси і змусимо понести витрати за дії російського уряду, спрямовані на заподіяння нам шкоди", – йдеться в повідомленні.

Що передбачають нові санкції

Міністерство фінансів США видало директиву, яка забороняє фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій, випущених після 14 червня 2021 року Центральним банком, Фондом національного добробуту або Міністерством фінансів Російської Федерації, і надання позичок у рублях або не в рублях перерахованим організаціям. Ця директива дає уряду США право розширювати санкції щодо суверенного боргу відносно Росії в разі потреби.

Крім того, американський Мінфін визначив шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб, від надання експертних знань до розробки інструментів та інфраструктури і сприяння зловмисних дій у кіберпросторі. Ці компанії призначені для роботи в технологічному секторі економіки Російської Федерації.

"Ми продовжимо залучати Росію до відповідальності за її зловмисні дії в кіберпросторі, такі як інцидент з SolarWinds, використовуючи всі доступні політики та повноваження", – підкреслили в Білому домі.

Там офіційно назвали Службу зовнішньої розвідки Росії відповідальною за кібершпигунську кампанію зі зламу програмного забезпечення SolarWinds у Microsoft. У 2020 році від неї постраждали Міністерство фінансів і торгівлі США, Міністерство національної безпеки, Управління ядерною зброєю тощо. ЗМІ повідомляли, що через злам постраждали загалом 200 організацій в усьому світі.

Казначейство також наклало санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснювали спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році, а також інші акти дезінформації і втручання.

У партнерстві з Європейським союзом, Великобританією, Австралією та Канадою санкції накладено й на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із триваючою російською окупацією та репресіями в Криму.

"Трансатлантичне співтовариство одностайно підтримує Україну проти односторонніх провокацій з боку Росії уздовж лінії зіткнення на сході, в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також погоджується з необхідністю негайного припинення Росією нарощування військової потужності й підбурювальної риторики", – підкреслюється в рішенні.

Також США висилають десять співробітників із російської дипломатичної місії у Вашингтоні, округ Колумбія. Серед них є представники російських спецслужб.

Зазначається, що нове розпорядження Байдена про санкції передбачає посилення повноважень, щоб продемонструвати рішучість адміністрації американського лідера відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність Росії і стримати її в повному обсязі. У Білому домі запевнили, що США накладатимуть на РФ витрати стратегічним і економічно значущим чином, якщо вона продовжить або посилить свої дестабілізуючі міжнародні дії.

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