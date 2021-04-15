У НАТО та Євросоюзі підтримали санкції США проти Росії
Нові санкції проти Росії, запроваджені адміністрацією президента США Джо Байдена, знайшли підтримку серед країн – членів НАТО і Європейського Союзу.
На офіційному сайті НАТО сказано, що учасники Альянсу солідарні з санкціями, всі вони індивідуально та колективно вживають заходів для забезпечення безпеки. Союзники також закликали Росію припинити провокації, знизити напруженість поблизу українського кордону та в окупованому Криму.
"Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включно з порушенням суверенітету і територіальної цілісності України та Грузії, а також порушення, невиконання та обхід численних міжнародних зобов'язань, включно з Будапештським меморандумом", – підкреслили в НАТО.
Зазначається, що союзники продовжують працювати над протидією Росії, дії якої створюють загрозу для євроатлантичної безпеки.
На сайті Євроради повідомили, що країни Євросоюзу висловлюють солідарність із санкціями США в зв'язку з наслідками шкідливих кібероперацій, зокрема, кібероперацій SolarWinds, яка, за оцінкою Сполучених Штатів, була проведена РФ.
"Це торкнулося урядів і бізнесу в усьому світі, в тому числі в країнах – членах ЄС", – сказано в заяві.
В ЄС зазначили, що зараз триває робота зі створення програми дій щодо просуванню відповідальної поведінки держав в кіберпросторі в рамках ООН.
Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена заявила про введення нових санкцій проти Росії. Крім цього, з країни вирішили вислати 10 російських дипломатів.
Посол США був викликаний в Міністерство закордонних справ РФ у зв'язку з новими американськими санкціями.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше з’ясувалося, що США готують новий пакет санкцій проти РФ, який стосуватиметься близько 10 російських представників і дипломатів, а також 20 юридичних осіб.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль засуджує "будь-які санкційні прагнення" і вважає їх незаконними. Також він запевнив, що Росія відповідатиме на введення санкцій США за принципом взаємності.