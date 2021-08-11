Вторым языком в Украине должен стать английский, – Андрей Бурлуцкий

Кроме украиноязычного контента на ТВ и в кино должна появиться возможность просмотра фильмов и программ на языке оригинала. Бизнес тренер, актер, телеведущий Андрей Бурлуцкий объясняет, что когда украинцы привыкнут смотреть Netflix, Megogo или другие стриминг платформы на английском, вопрос языка не будет вызывать споров.

По его мнению, наши граждане уже полюбили качественный украинский дубляж в кинотеатрах, но если речь идет о домашнем просмотре кино или телепередач, достаточно лишь украинских субтитров.

Также Бурлуцкий напомнил, что анлийский язык пригодится и во время путешествий и поможет с гостеприимством внутри страны.