'Мисс Украина Вселенная' имеет секретную ню-съемку, а Зибров – плакат с прессом: звезды рассказали о своих интимных фото и кому их показывают

Украинские звезды откровенно рассказали о собственных интимных фото, ню-съемки и то, кому позволяют их видеть. Некоторые признаются в наличии секретных фотосессий, другие – принципиально не снимаются обнаженными, а кто-то вспоминает забавные истории с фотошопом.

О своих личных архивах знаменитости рассказали в комментариях "Люкс ФМ", не избегая пикантных деталей.

Павел Зибров: плакат с "кубиками", которых не было

Певец Павел Зибров вспомнил неожиданный подарок, который получил около 15–20 лет назад от одного из тернопольских изданий. Журналисты создали для артиста плакат с "подкачанным" телом – на спортивный торс с кубиками пресса наклеили лицо самого певца.

"Мне как-то одно тернопольское издание лет 15-20 назад поставило такую фигуру! Такие кубики, как сейчас у Козловского Виталика. И мою морду прилепили. И подарили такой плакат. Я смотрю на плакат и думаю: если бы я каждый день ходил в зал, качался – все бы девки были мои! Но увы", – рассказал Зибров.

Анна Неплях: одна секретная ню-фотосессия

"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях рассказала, что откровенные фото делает редко. По ее словам, она может сфотографировать часть тела без лица или кадр, который могла бы выложить в Instagram, и отправить его любимому.

В то же время модель призналась, что имеет одну полностью обнаженную фотосессию, которая нигде не публиковалась: "Это моя единственная ню-фотосессия, я ее сделала в свои 30 лет. Так сказать, запомнить себя такой красивой. Поэтому у меня есть одна съемка, где я полностью обнаженная".

Елена Филонова: "Это какой-то свой крик души"

Телеведущая Елена Филонова не скрывает, что регулярно делает откровенные фото.

"Ой, я постоянно голая! Особенно в снегу в последнее время", – сказала она.

По словам Филоновой, такие фото она создает для себя или для своего мужа. "У каждого у нас есть классный фотоотчет собственного производства. Я это делаю для себя или для своего молодого человека, – объяснила телеведущая. – Это красиво, откровенно, сексуально, раскованно. Это какой-то свой крик души".

Марина Боржемская: "Даже для себя не фотографирую"

Фитнес-тренер Марина Боржемская подчеркнула, что не снимает себя обнаженной: "Я не могу это осуждать. Я не фотографирую себя обнаженной. Мое тело – это мое тело. Я его вижу, и оно мне нравится. Даже для себя не фотографирую".

Единственное исключение было после родов: "Единственное, когда я фотографировала свое отражение в белье, это когда я родила ребенка. И мне было интересно, как меняется мой результат. Но это сугубо профессиональное".

Анатолий Анатолич бегает полуобнаженным

Телеведущий Анатолий Анатолич признался, что интимных фото не делает, однако может себе позволить больше обнажаться.

"Я позволяю себе, особенно когда было лето, ходить без футболки. Мне как-то комфортнее. И бегать гораздо легче. Минус 10 килограммов – это минус 15 минут на большой дистанции. Летом я позволял себе ходить чаще без футболки и даже бегать без футболки. Раньше я себе такого не позволял", – признался Анатолич.

Также он отметил, что имеет сохраненные откровенные фото жены – пиарщика Юлы.

Алина Пухальская: "Очень редко"

Участница "Холостяк 13" и "МастерШеф 16" Алина Пухальская рассказала, что редко делает откровенные фото. По ее словам, после потери девяти килограммов ей захотелось зафиксировать результат и сохранить эти изменения для себя.

"Я аккуратненькие делаю, но очень редко. Я просто потеряла 9 килограммов, и, когда худеешь – ты нравишься себе в зеркале, и тебе хочется себя немножечко запечатлеть на фото", – поделилась она.

Алексей Суровцев: в молодости было больше

Актер Алексей Суровцев признал, что в молодости имел немало интимных фото. Сейчас, по его словам, это случается значительно реже. Он убежден, что для сексуально здорового человека подобные снимки могут быть нормой.

"В молодости очень много фотографировал. Сейчас, наверное, что нет. Я считаю, что у каждого сексуально здорового человека должны быть такие фотки. Если вам это интересно, почему бы нет? Это такой себе фетиш неплохой", – заметил актер.

Марк Куцевалов: "Это мимо меня"

Юморист Марк Куцевалов коротко заявил, что такие фото его не интересуют и он их не делает: "Нет, вообще нет. Это мимо меня".

Алексей Комаровский: каждый фоткал себя в зеркале

Кинопродюсер Алексей Комаровский убежден, что почти каждый человек хотя бы раз фотографировал себя обнаженным в зеркале. Он не видит в этом ничего неестественного и отметил, что давно не делал подобных фото, но считает эту идею интересной.

"Если кто-то себя не фоткал, то это уже ненормально. Потому что фоткать себя обнаженным в зеркале – это нормально. Я давно не снимал какого-то эротического видео, никому не кидал каких-то эротических фоток. Я думаю, надо вспомнить, как это", – заметил он.

Елена Лавренюк: "Это точно не про меня"

Актриса Елена Лавренюк четко обозначила свою позицию: "Собственные фоты интимного характера? Нет. Это точно не про меня".

Павел Текучев: "Все, что по взаимному согласию, пусть будет"

Актер Павел Текучев считает интимные фото естественными в отношениях.

"Я считаю, что это вполне естественно. И все, что происходит между двумя людьми по их взаимному согласию, и все, что им нравится, пусть будет", – отметил он.

В частности, Текучев рассказал, что имел с женой эротическую фотосессию: "Есть эти фотографии. Просто выставлять их сейчас я не вижу уместным".

