На Карибах начал извергаться вулкан Суфриер

София Закревская Видео 16:57, 10.04.2021 Обновлено: 17:01, 10.04.2021

На острове Сент-Винсент в Карибском море в пятницу, 9 апреля, начал извергаться вулкан Суфриер. В связи с этим заранее эвакуировали от 20 до 30 тысяч людей.

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