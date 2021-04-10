На Карибах почав вивергатися вулкан Суфрієр

Софія Закревська Відео 16:57, 10.04.2021

На острові Сент-Вінсент у Карибському морі в п'ятницю, 9 квітня, почав вивергатися вулкан Суфрієр. У зв'язку з цим заздалегідь евакуювали від 20 до 30 тисяч людей.

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