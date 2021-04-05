На Донбассе погиб воин, который спасал раненых в Шумах

Виктория Довгань Видео 10:58, 5.04.2021 Обновлено: 11:21, 5.04.2021

В зоне боевых действий на востоке Украины подорвался на мине воин ВСУ Сергей Сулима из Луцка. Именно он 26 марта с медиком Светланой Землиной вытаскивал раненых из-под обстрела в Шумах.

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