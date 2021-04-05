На Донбасі загинув воїн, який рятував поранених у Шумах

Вікторія Довгань Відео 10:58, 5.04.2021 Оновлено: 11:21, 5.04.2021

У зоні бойових дій на сході України підірвався на міні воїн ЗСУ Сергій Сулима з Луцька. Саме він 26 березня з медиком Світланою Земліною витягав поранених з-під обстрілу в Шумах.

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