Великобритания считает РФ угрозой европейской безопасности, а Дональд Трамп работает над собственной социальной сетью – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 09:00, 25.03.2021 Обновлено: 09:47, 25.03.2021

В Великобритании признали Россию самой большой угрозой европейской безопасности. В Соединенных Штатах стрельба, а бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп разрабатывает собственную социальную сеть.

Об этом и не только – в международном обзоре журналистов OBOZREVATEL

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