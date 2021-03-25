Велика Британія вважає РФ загрозою європейській безпеці, а Дональд Трамп працює над власною соціальною мережею – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 09:00, 25.03.2021 Оновлено: 09:47, 25.03.2021

У Великій Британії визнали Росію найбільшою загрозою європейській безпеці. У Сполучених Штатах стрілянина, а колишній господар Білого дому Дональд Трамп розробляє власну соціальну мережу.

Про це і не тільки – дивіться у міжнародному огляді журналістів OBOZREVATEL.

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