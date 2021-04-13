В Великобритании неделя траура, а Египет не отпускает судно Ever Given – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 08:10, 13.04.2021 Обновлено: 08:18, 13.04.2021

Египет задержал контейнеровоз Ever Given до получения компенсации в один миллиард долларов из-за шестидневной блокировки Суэцкого канала.

В Великобритании неделя траура из-за смерти принца Филиппа, там готовятся к похоронной церемонии. А на острове Сент-Винсент за выходные эвакуировали большое количество людей. Подробнее об этом и не только – в обзоре наших журналистов.

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