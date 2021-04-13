У Великій Британії тиждень жалоби, а Єгипет не випускає судно Ever Given – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 08:10, 13.04.2021 Оновлено: 08:18, 13.04.2021

Єгипет затримав контейнеровоз Ever Given до отримання компенсації в один мільярд доларів через шестиденне блокування Суецького каналу.

У Великій Британії тиждень жалоби через смерть принца Філіпа, там готуються до похоронної церемонії. А на острові Сент-Вінсент за вихідні евакуювали велику кількість людей. Детальніше про це і не тільки – в огляді наших журналістів.

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