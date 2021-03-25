В Киеве образовались огромные очереди на трамвайных остановках

Obozrevatel Видео 11:15, 25.03.2021 Обновлено: 12:13, 25.03.2021

25 марта на конечных остановках общественного транспорта в Киеве наблюдались огромные очереди. Нынешняя ситуация связана с карантинными ограничениями, так как столица находится в "красной" зоне.

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