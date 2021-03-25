У Києві утворились величезні черги на трамвайних зупинках

Obozrevatel Відео 11:15, 25.03.2021 Оновлено: 12:13, 25.03.2021

25 березня на кінцевих зупинках громадського транспорту в Києві спостерігались величезні черги. Такі ситуації виникли через карантинні обмеження, оскільки столиця перебуває в "червоній зоні".

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