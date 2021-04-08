В Гостомеле во время протеста ветераны АТО выбили стекла в сельсовете

Юрий Сергиенко Видео 19:35, 8.04.2021 Обновлено: 20:03, 8.04.2021

В Гостомеле Киевской области во время протеста ветераны АТО выбили стекло в здании сельсовета. Охрана в ответ применила против них газ.

Демонстранты требовали пустить их на закрытое заседание сессии и выделить обещанную им землю.

Подробнее – читайте здесь.

Комментировать
Видео

Смотрите также

В Киеве зацвели магнолии. Фото, видео

Российский пропагандист заявил, что РФ придется оккупировать Украину, если она вступит в НАТО. Видео

Нардепам могут разрешить голосовать в смартфоне и не ходить в Раду: детали от Федорова

На Донбассе погиб воин ВСУ с Николаевщины: названо имя

Обнаженная Alyona Alyona с флагом показала новую пародию. Фото