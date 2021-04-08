У Гостомелі під час протесту ветерани АТО вибили шибки в сільраді

Юрій Сергієнко Відео 19:35, 8.04.2021

У Гостомелі Київської області під час протесту ветерани АТО вибили скло в будівлі сільради. Охорона у відповідь застосувала проти них газ.

Демонстранти вимагали пустити їх на закрите засідання сесії і виділити обіцяну їм землю.

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