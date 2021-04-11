В Тернопольской области нашли саркофаг возрастом пять тысяч лет

Алексей Титофф Видео 22:26, 11.04.2021 Обновлено: 22:31, 11.04.2021

В Тернопольской области тракторист во время полевых работ случайно обнаружил саркофаг, возраст которого около пяти тысяч лет.

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