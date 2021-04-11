У Тернопільській області знайшли саркофаг віком п'ять тисяч років

Олексій Тітофф Відео 22:26, 11.04.2021 Оновлено: 22:31, 11.04.2021

У Тернопільській області тракторист під час польових робіт випадково виявив саркофаг, вік якого близько п'яти тисяч років.

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