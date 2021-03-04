"Там и золото, и бабки, хватит на всю жизнь. Если нас не убьют". Аудиоперехват разговоров террористов "ДНР" (18+)

В распоряжении OBOZREVATEL оказалось новое эксклюзивное аудио, которое сводит на нет попытки Федеральной службы безопасности РФ и подконтрольным им СМИ обвинить украинские спецслужбы в причастности к преступлениям на территории России.

Речь о "громких похищениях", которые были "героически" предотвращены в РФ. Бывший первый помощник начальника Центра спецопераций "МГБ ДНР" обсуждают похищение и устранение "казначея" с сотрудником Министерства внутренних дел РФ. Также есть разговоры и с бывшим начальником негласной тюрьмы "МГБ" под названием "Изоляция".

Подробнее обо всем в материале OBOZREVATEL в 4:00.