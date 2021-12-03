Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Пятница, 3 декабря

О борьбе с олигархами, двойном гражданстве у депутатов и безнаказанности пьяных водителей поговорим со Святославом Пискуном, Генеральным прокурором Украины (2002-2003, 2007, 2004-2005 годов)

А также обсудим главные темы недели:

Готовы к провокациям? В Верховной Раде сегодня с докладом выступал министр обороны Алексей Резников;

Мужество, сила и непреклонность духа. Ветеран АТО установил Национальный Рекорд Украины – на шесть метров протащил самолет;