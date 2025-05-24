Никогда такого не было — и вот опять (с)

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Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Мировые рынки акций отреагировали падением. Через некоторое время он скажет, что передумал, и биржевые индексы опять поднимутся. И только он и его ближайшие партнёры знают, когда рынок пойдёт вверх, а когда — вниз. Это даёт возможность зарабатывать на инсайде миллиарды. Трамп трясёт биржу, как пьяный мишка яблоню, а его алчная семейка и дружки (он этого даже не скрывает) собирают с земли золотые плоды.

Вторая вероятная причина этих угроз — месть европейцам за поддержку Украины и санкции против путинской России вопреки воле Трампа. Таким образом он может шантажировать европейских лидеров: не будете идти в фарватере американской политики умиротворения Путина — нарвётесь на резкий рост таможенных тарифов.

Свободный мир ждал, когда США реализуют собственную идею тарифных санкций против государств, сотрудничающих с Путиным, а Трамп фактически выкатил эти санкции против стран, помогающих Украине. Кто-то удивился, а я — нет. Ответ на знаменитый вопрос: "Глупость это или измена?" — в случае Трампа становится очевидным.