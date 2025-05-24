Легендарный Диего Симеоне оказался свидетелем убийства Портнова в Испании

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне и его супруга Карла Перейра стали очевидцем убийства Андрея Портнова у входа в элитную школу в пригороде Мадрида, пишет elespanol.com. Преступление произошло 21 мая прямо перед Американским колледжем в Позуэло-де-Аларкон, где учатся дети Симеоне и дочери погибшего.

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46-летний Портнов был застрелен пятью выстрелами в момент, когда возвращался в машину после того, как отвёл дочерей в школу около девяти утра. Расследование продолжается, официальных данных о мотивах нападения пока нет.

Событие потрясло свидетелей, среди которых оказались и родители других учеников. Карла Перейра призналась журналистам, что они с Симеоне испытали сильнейший стресс. "Это был очень тяжёлый момент для всех. Такая ситуация оставляет внутри тревожное ощущение", – рассказала она на публичном мероприятии, подчеркнув, что в подобной ситуации главное – сохранить спокойствие и защитить детей.

Модель отказалась вдаваться в подробности, призвав проявить уважение к семьям, оказавшимся в центре трагедии. "Мы просто хотим оградить детей от этого. Сейчас нужно много уважения", – отметила Перейра.

Отметим, что полиция Испании рассматривает две главные версии убийства беглого экс-советника президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Первая версия – политическая деятельность, вторая – финансовые долги.

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