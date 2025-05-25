Россия вторую ночь подряд массированно атакует Киев баллистикой и "Шахедами": вспыхнул пожар после падения обломков

Вторую ночь подряд страна-террорист массированно атакует Киев и область баллистикой и "Шахедами". Сейчас в воздухе одновременно более 10 беспилотников.

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Актуальную информацию об атаке публикует местная власть. Отмечается, что россияне, в частности, применили во время обстрела баллистическую ракету Искандер-М/KN-23. Сейчас над столицей работает ПВО.

По состоянию на 01:16 на месте зафиксировано частичное разрушение здания и пожар, работают спасатели.

По состоянию на 1:02 25 мая глава ОГА Тимур Ткаченко сообщил, что в Голосеевском районе столицы зафиксировано падение обломков на жилую 5-этажку. Информация о пострадавших устанавливается.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Обновлено от 23:50 - угроза применения вражеских БпЛА. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.

"Работают силы ПВО. Столица под атакой вражеских БпЛА. Не пренебрегайте своей безопасностью! Находитесь в укрытиях!" - написал он в Telegram.

Позже глава столичной ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что сейчас более десятка вражеских дронов уже в воздушном пространстве вокруг столицы. Также подлетают новые.

"По части дронов над Киевом и окрестностями уже отработали. Но цели еще заходят на столицу. Ночь будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации", - подчеркнул чиновник.

Ткаченко попросил всех максимально серьезно относиться к угрозе и находиться в укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая оккупанты устроили массированную атаку по Киевской области. Враг применил для удара по столичному региону десятки дронов-камикадзе. Вследствие вражеского обстрела пострадали 4 человека.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска в ночь на 24 мая атаковали Киев и область примерно двумя десятками дронов-камикадзе типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты. Из-за падения обломков вражеских целей зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области, пострадали десять человек.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европа должны жестко отреагировать на обстрелы страны-террориста, которые состоялись в ночь на 24 мая. Потому что без давления на Российскую Федерацию война будет продолжаться и в дальнейшем.

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