Что "светит" Рябчуку: правозащитник озвучил прогноз

Правозащитник Эдуард Багиров в эфире телеканала OBOZREVATEL высказался по поводу отказа от всех показаний Артемия Рябчука – нацгвардейца, обвиняемого в расстреле пятерых человек в Днепре.

По его мнению, отказ от показаний – довольно распространенная практика, "когда появляются адвокаты". Это один из элементов защиты. В то же время Багиров заверил, что следствие располагает огромной доказательной базой, поэтому Рябчуку не удастся избежать наказания.

По оценкам правозащиника, к нему будет применена наивысшая мера наказания – пожизненное заключение.