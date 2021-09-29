Портников: Путину не нужна нормандская встреча, это война на десятилетия

Журналист Виталий Портников в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал мнение о новой встрече лидеров нормандской четверки. По его словам, встреча не имеет смысла, поскольку в ней не заинтересован ни президент страны-агрессора России, который ждет капитуляции Украины, ни западные лидеры, которым она не принесет политических дивидендов.

Портников отметил, что российско-украинский конфликт – это конфликт на десятилетия, судьба которого не может быть решена на отдельных встречах.