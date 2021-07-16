России нужна украинская ГТС на случай ЧП с потоками, – Рябцев

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился прогнозом относительно транзита газа по украинской ГТС в условиях функционирования газопровода "Северный поток-2". По его оценкам, в настоящее время Российская Федерация заинтересована в сохранении украинского маршрута, поскольку ГТС играет роль некой "подстраховки" на случай непредвиденных ситуаций на других российских маршрутах.

При этом эксперт предупредил, что Украине не следует рассчитывать на сохранение больших объемов транзита. "Без участия немецкого, французского, американского или другого действительно портфельного инвестора нам не видать транзитного контракта после 2024 года хотя бы в объеме 40 млрд кубометров газа в год", – подчеркнул он.