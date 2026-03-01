'Все девки были бы мои!' Павел Зибров признался, какой пикантный подарок получал от журналистов и почему это расстроило его

Певец Павел Зибров вспомнил забавный и одновременно пикантный подарок, который получил от журналистов около 15–20 лет назад. Артист признался, что тогда одно из тернопольских изданий создало для него неожиданный плакат с "подкачанным" телом, что заставило его задуматься над собственной формой.

Об этом исполнитель рассказал в комментарии "Люкс ФМ", поделившись деталями истории. По словам Зиброва, на картинке ему "дорисовали" спортивный торс с кубиками пресса, похожими на те, которые, как говорит певец, сейчас демонстрирует Виталий Козловский, а сверху прикрепили лицо самого певца.

"Мне как-то одно тернопольское издание лет 15-20 назад поставило такую фигуру! Такие кубики, как сейчас у Козловского Виталика. И мою морду прилепили. И подарили такой плакат", – рассказал певец о неожиданном подарке.

Зибров признал, что тогда задумался, как могла бы сложиться его сценическая история, если бы он больше внимания уделял физической форме.

"Я смотрю на плакат и, думаю: если бы я каждый день ходил в зал, качался, занимался тем – все бы девки были мои! Но увы", – признался исполнитель.

Тема внимания со стороны женщин в семье Зибровых неоднократно становилась поводом для ревности. Артист ранее рассказывал, что его жена Марина, с которой в браке более 30 лет, из-за этого не позволяет ему петь дуэты с артистками. Единственным исключением стала совместная работа с Аней Тринчер.

"Она не позволяет мне петь дуэты. Одно небольшое исключение было – это Тринчер Аничка. Не подпускает меня к красивым девушкам. И правильно делает", – отметил Зибров.

По словам исполнителя, жена иногда может настоять и на кадровых изменениях в коллективе. Так, однажды ему пришлось уволить танцовщицу из балета, которая, по мнению Марины, проявляла чрезмерную заинтересованность в певце.

