Путин хочет создать "третий рейх" с Украиной, – Яковенко

Российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". По его мнению, она напоминает фрагменты книги Адольфа Гитлера "Mein Kampf" ("Моя борьба").

"У Путина не было образа будущего, и сейчас он пытается что-то создать, собрать "русский рейх" из трех частей", – заметил журналист.

Подобную риторику главы страны-агрессора Яковенко назвал угрозой для Украины, поскольку фактически это призыв к капитуляции. В то же время оппозиционер заметил, что своей агрессивной политикой Путин сделал очень много для становления украинской нации. В частности, "Путин убедил украинцев в том, что они не русские".