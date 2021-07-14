Вакцинация в Украине может стать обязательной, – Рубан

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве Олег Рубан в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о текущем состоянии вакцинации киевлян, задействованных в социальной сфере, в частности, медиков, воспитателей детских садов, учителей школ и преподавателей вузов.

По его словам, сейчас столица показывает хорошие темпы вакцинации, но охват прививками педагогов составляет около 40%. Рубан заявил, что процесс активизируется с 15 августа, когда учителя и преподаватели вернутся из отпусков.

Чиновник также не исключил, что в Украине и, в частности, в Киеве вакцинация может стать обязательной, если такое решение примет главный санитарный врач страны. В таком случае к нарушителям будет применяться определенное наказание.