Туры за границу и COVID-19: эксперт дал важные советы

Татьяна Гайжевская Видео 12:45, 13.04.2021

Эксперт по туризму Александр Новиковский в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о рисках во время отдыха за границей, в частности в Турции, где зафиксирована вспышка COVID-19. По его словам, курортные зоны этой страны не пострадали от эпидемии. Впрочем, он озвучил ряд советов для тех, кто планирует отдых не только в Турции, но и в других популярных туристических странах.

Новиковский также рассказал о существенном снижении цен на туры. По его словам, некоторые операторы продают их в три раза дешевле, чем обычно. Поэтому эксперт посоветовал уже сейчас планировать летний и осенний отдых.

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