В сети появилось видео дерзкого ограбления магазина в Киеве

Олег Тимченко Видео 09:30, 9.04.2021 Обновлено: 09:34, 9.04.2021

В Днепровском районе Киева неизвестный мужчина, несмотря на присутствие покупателей, ограбил магазин.

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