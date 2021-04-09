В мережі з'явилося відео зухвалого пограбування магазину в Києві

Олег Тимченко Відео 09:30, 9.04.2021 Оновлено: 09:34, 9.04.2021

У Дніпровському районі Києва невідомий чоловік, не дивлячись на присутність покупців, пограбував магазин.

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