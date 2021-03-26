Офис президента полностью очистили

Obozrevatel Видео 16:33, 26.03.2021

В Киеве завершили очистку здания Офиса президента, которое разрисовали и повредили во время митинга в поддержку заключенного Стерненко.

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