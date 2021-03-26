Офіс президента повністю очистили

Obozrevatel Відео 16:33, 26.03.2021

У Києві завершили очищення будівлі Офісу президента, яку розмалювали та пошкодили під час мітингу на підтримку ув'язненого Стерненка.

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