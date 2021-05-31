Небо без белорусских самолетов, Россия хочет отстранить ОБСЕ, перспективы спорта до 2028 года, – темы короткого обзора новостей
В обзоре увидите:
В Украине уже более месяца уменьшается число активных случаев СOVID, – об этом свидетельствуют сводные данные постоянного оперативного информирования Министерства здравоохранения Украины относительно распространения и профилактики COVID-19;
За вакцины против COVID-19 в мае, Украина заплатила почти 4 миллиарда гривен, – согласно данных портала использования публичных средств;
Сегодня завершается очередной 4-х месячный мандат наблюдательной Миссии ОБСЕ, а Россия делает все, чтобы на пунктах пропуска Гуково и Донецк, мониторинг не проводился;
Стратегию развития физической культуры и спорта до 2028 года обсудят сегодня во время заседания подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности.
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