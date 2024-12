Согласитесь, Англия – самая футбольная страна, в Европе так точно. В начале XIX века, в 1801 году, именно в Англии была проведена встреча по "ножному мячу" между командами университетов Оксфорда и Кэмбриджа.

В октябре 1855 года англичане образовали первый в мире футбольный клуб – "Шеффилд футбол клаб". Англичанами была организована первая Ассоциация футбола (1863 год), проведен первый официальный турнир на Кубок страны (1871/1872 гг.), первым обладателем которого стал клуб "Вандерерс".

Первый чемпионат Англии был проведен в 1888 году. Его выиграла команда "Престон Норт Энд". В 1872 году была создана национальная сборная, которая провела первый матч с командой Шотландии (0:0). Как видим, англичане всерьез увлеклись игрой, которая стала самой популярной в мире.

В 1904 году футбол получил орган – ФИФА, взявший в свои руки все вопросы развития и организации футбола в мире. В разные годы президентами ФИФА были англичане Данкель Вуллфолд (1906-1921 гг.), Артур Дрюри (1955-1961 гг.), Стэнли Роуз (1961-1974 гг.).

Сборная Англии является участником многих чемпионатов мира и Европы. В 1966 году англичане, победив в финале чемпионата мира сборную ФРГ – 4:2, стали обладателями золотых медалей Мундиаля. Победителями Кубка чемпионов/Лиги чемпионов становились "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ноттингем Форрест", "Челси", "Манчестер Сити".

Английские поклонники футбола гордились своими звездными игроками. В разные годы обладателями "Золотого мяча" были Стэнли Мэтьюз, Бобби Чарльтон, Кевин Киган, Майкл Оуэн. А еще блистали Альф Рамсей, Джеффри Херст, Гордон Бэнкс, Бобби Мур, Гари Линекер, Алан Ширер, Дэвид Бэкхем.

Best of the best XXI столетия

Недавно GOAL составил рейтинг 25 лучших футболистов, которые выступали в высшем дивизионе Англии с 2000 года. Вот как выглядит топ-10 футболистов АПЛ XXI столетия.

Тьерри Анри, нападающий, "Арсенал"; Пол Скоулз, полузащитник, "Манчестер Юнайтед"; Уэйн Руни, нападающий, "Манчестер Юнайтед"; Кевин Де Брюйне, полузащитник, "Манчестер Сити"; Стивен Джеррард, полузащитник, "Ливерпуль"; Фрэнк Лэмпард, полузащитник, "Челси"; Мохамед Салах, нападающий, "Ливерпуль"; Патрик Виейра, полузащитник, "Арсенал"; Криштиану Роналду, нападающий, "Манчестер Юнайтед"; Давид Силва, полузащитник, "Манчестер Сити".

Топ-5 по скорости

В чемпионате Англии выступают много игроков, обладающих хорошими скоростными качествами. На своем официальном сайте АПЛ опубликовала свой рейтинг Топ-10 самых быстрых игроков лиги. Предлагаем вам первую пятерку быстроногих: Микки ван де Вен ("Тоттенхэм") – 37,12 км/ч, Антони Эланга ("Ноттингем Форест") – 35,9 км/ч, Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 35,74 км/ч, Тимо Вернер ("Тоттенхэм") – 35,69 км/ч, Габриэл Мартинелли ("Арсенал") – 35,57 км/ч.

Михаил Мудрик, игрок "Челси" и сборной Украины, считался самым быстрым во всех командах, за которые выступал. Но украинец не попал даже в десятку самых быстроногих игроков АПЛ в этом сезоне.