МВД России отказалось расследовать отравление Навального – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 09:48, 23.03.2021 Обновлено: 10:05, 23.03.2021

Эвакуация людей в Австралии, извержение вулкана после 900-летнего сна и окончание школы в 96 лет – наши корреспонденты продолжают следить за последними мировыми событиями.

Сегодня они расскажут о мощном наводнении в Австралии, о том, что в Исландии продолжается извержение вулкана, который спал почти тысячу лет. А в Соединенных Штатах 96-летний ветеран Второй мировой только закончил школу.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

Шевченко заговорил на украинском перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Франции

Зеленский заявил о создании 190 тысяч рабочих мест в Украине во время пандемии

Гордон об армии Путина: не достаточно сильная, чтобы оккупировать всю Украину

Заробитчанам грозит запрет на въезд в Польшу: консул озвучил правила