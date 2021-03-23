МВС Росії відмовилося розслідувати отруєння Навального – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 09:48, 23.03.2021 Оновлено: 10:05, 23.03.2021

Евакуація людей в Австралії, виверження вулкану після 900-річного сну та закінчення школи у 96 років – наші кореспонденти продовжують стежити за останніми світовими подіями.

Сьогодні вони розкажуть про потужну повінь в Австралії. Про те, що в Ісландії триває виверження вулкану, який спав майже тисячу років. А у Сполучених Штатах 96-річний ветеран Другої світової тільки-но закінчив школу.

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