Под Воронежем вспыхнула Масловка, куда РФ свозит технику

Виктория Довгань Видео 17:27, 15.04.2021 Обновлено: 17:38, 15.04.2021

В Воронежской области вспыхнули масштабные пожары. Они охватили и село Масловка, куда Россия свозит свою военную технику для дальнейшей отправки на границу с Украиной.

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