Під Воронежем спалахнула Маслівка, куди РФ звозить техніку

Вікторія Довгань Відео 17:27, 15.04.2021 Оновлено: 17:38, 15.04.2021

У Воронезькій області спалахнули масштабні пожежі. Вони охопили і село Маслівка, куди Росія звозить свою військову техніку для подальшої відправки на кордон з Україною.

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