Под Воронежем пожар охватил деревню, куда Россия стягивала военную технику. Видео

Масштабные пожары охватили несколько сел в Воронежской области России. Среди них существенно пострадала и Масловка, куда страна-агрессор массово стягивала свою военную технику.

О стихийном бедствии рассказали в эфире одного из пропагандистских каналов. Его фрагментом разделились на Telegram-канале волонтерского сообщества Inform Napalm. Авторы сообщения отметили, что в Масловке находится важная для оккупантов железнодорожная станция (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Именно туда в последнее время прибывают российские эшелоны с техникой, а уже оттуда ее перебрасывают в военные лагеря у границ с Украиной.

Кроме Масловки, также пострадали такие села, как Хреновое и Мичотка. В населенных пунктах, охваченных пожарами, сгорели дома, дачи, сараи и сосновые леса. По словам местных жителей, огонь стеной идет с полей. Усугубляет ситуацию сильный ветер.

Из-за ЧП российские спасатели даже подумывают о привлечении к тушению очагов возгораний авиацию. Что касается жителей, то их эвакуировать никто не собирается. Максимум, что сделали для тех, кто потерял жилье, – это разместили их в местном доме культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали кадры с пожаром в российском военном лагере вблизи украинской границы. Автор ролика утверждает, что это – Богучар Воронежской области. На видео видно, как горит палатка. При этом люди в российской военной форме только бегают вокруг с лопатами и нецензурно ругаются вместо того, чтобы тушить огонь.