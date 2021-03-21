В Харькове прошел Крестный ход, несмотря на карантин

София Ковнир Видео 14:50, 21.03.2021 Обновлено: 09:49, 22.03.2021

В воскресенье, 21 марта, в Харькове, несмотря на карантинные ограничения из-за COVID-19, прошел Крестный ход от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря. Подробности читайте по ссылке.

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