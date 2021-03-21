У Харкові пройшла Хресна хода, незважаючи на карантин

Софія Ковнір Відео 14:50, 21.03.2021 Оновлено: 09:49, 22.03.2021

У неділю, 21 березня, в Харкові, незважаючи на карантинні обмеження через COVID-19, пройшла Хресна хода від Свято-Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря. Подробиці читайте за посиланням.

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