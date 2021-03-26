Больше 300 тысяч смертей от коронавируса в Бразилии, а в Германии отменили жесткий карантин на Пасху - коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 21:00, 26.03.2021

Уже более 300 тысяч смертей от COVID-19 в Бразилии. Сейчас страна на втором месте после США по количеству умерших от этой болезни.

Между тем, Польша усиливает карантин на Пасху, а Германия отменяет "пасхальный" локдаун. Подробнее обо всем этом - в коронавирусном обзоре.

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