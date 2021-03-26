Більше ніж 300 тисяч смертей від коронавірусу у Бразилії, а у Німеччині скасували жорсткий карантин на Великдень – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 21:00, 26.03.2021

Вже понад 300 тисяч смертей від COVID-19 у Бразилії. Нині країна на другому місці після Сполучених Штатів за кількістю померлих від цієї недуги.

Тим часом, Польща посилює карантин на Великдень, а Німеччина скасовує "великодній" локдаун. Детальніше про все це - в коронавірусному огляді.

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