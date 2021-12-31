Безопасное празднование, почетный посол Украины, факельное шествие в столице – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

Смотрите в выпуске:

– Минздрав призывает украинцев сделать процесс празднования максимально безопасным;

– фискальный чек на любые товары даже приобретен в Интернете. С 1 января 2022 г. украинские потребители станут более защищенными;

– Министерство иностранных дел завершает отбор номинантов на звание "Почетный посол Украины" в 2021 году;

– в первый день нового года украинцы проведут марш чести, достоинства и свободы, в честь дня рождения Степана Бандеры.