В гости к гетманам: что можно увидеть в древней столице Украины Батурине

Батурин – бывшая столица Украины, свидетель жизни и деятельности политических лидеров Гетманщины - Ивана Мазепы, Пилипа Орлика, Ивана Самойловича и Кирилла Разумовского.

Батурин пережил большую трагедию 350 лет назад – его разрушили по приказу московского царя Петра I после того, как Мазепа перешел на сторону шведов в русско-шведской войне.

В середине 2000-х в городе восстановили гетманскую канцелярию и дворец Кирилла Разумовского. Также восстановлена Воскресенская церковь и Дом-музей генерального судьи Василия Кочубея.

Сейчас это самый молодой населенный пункт, получивший статус города. Его предоставили в 2008 году.