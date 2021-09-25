ATB vs TIESTO, премьера трека СХОВАНКИ" и живое выступление от певицы VLADA K в ShowOboz TOP-10

Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, готовы объявить лучших в главном хит-параде страны!

Звездная гостья - маленькая звездочка VLADA K рассказала о записи сольного мини-альбома, представила новый клип "СХОВАНКИ" и выступила вживую с треком "BOOM" в студии шоу!

В перечне лучших клипов и песен недели:

10. WELLBOY – ГУСИ

9. INNA – FLASHBACKS

8. MONOIR FEAT. ENELI - 3 TO 1

7. ATB X TOPIC X A7S - YOUR LOVE (9PM)

6. TIESTO - THE BUSINESS

5. АНТИТІЛА - МАСКАРАД

4. KAZKA - M’ЯТА

3. АРТЕМ ПІВОВАРОВ - РАНДЕВУ

Видео дня

2. MINELLI – RAMPAMPAM

1. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА - Я БИ ЧЕКАЛА